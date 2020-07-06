Турция ожидает от ЕС упрощения визового режима

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник в Анкаре переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и вновь поднял вопрос об упрощении визового режима с Евросоюзом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Евросоюз обещал Турции упростить визовый режим и должен действовать справедливо", - заявил Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции.

Он также добавил, что ряд европейских стран оказывают негативное влияние на развитие диалога между Анкарой и ЕС, и заявил, что Анкара готова предпринять ответные шаги на любые антитурецкие решения Евросоюза.

В свою очередь, Боррель отметил, что Евросоюз нуждается в более близком сотрудничестве с Анкарой, и добавил, что отношения с Турцией стали приоритетом внешней политики ЕС.