В Китае растет количество зараженных коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Все активные случаи и 14 бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: четыре активных и 11 бессимптомных. Из активных случаев один был зарегистрирован в Пекине, три ввезены.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 565 активных случаев заражения, из них 1 942 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 17 новых случаев заболевания, все в Гонконге С начала пандемии зарегистрированы 1 763 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 285 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь смертей).