Эксперты ВОЗ поедут в Китай, чтобы понять возникновение коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай, чтобы понять возникновение коронавируса, заявил гендиректор Тедрос Аданом Гебреисус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ее (миссии) задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку", - сказал Гебрейесус.

Ранее США и другие страны не раз заявляли об искусственном происхождении вируса. По некоторым версиям, Китай специально допустил распространение по миру, чтобы пошатнуть экономики соперников.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.