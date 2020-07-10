Италия огородилась от Армении и еще 12 стран

Власти Италии временно запретили въезд в республику из 13 стран, не входящих в ЕС, из-за опасности распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр здравоохранения Роберто Сперанца по согласованию с министерствами иностранных дел и транспорта постановил запретить въезд, даже транзитный, для людей, которые в последние 14 дней бывали в Армении, Бахрейне, Бангладеш, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, Доминиканской Республике, с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности", - говорится в распространенном заявлении министерства. Там также указывается, что приостановлено прямое и непрямое авиасообщение с указанными странами. Ни одна из этих стран не входит в так называемый зеленый список ЕС.

Любой въезжающий иностранец, как и итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны проходить двухнедельный карантин. Он распространяется и на граждан 14 стран из европейского зеленого списка. Беспрепятственно границы Италии открыты только для граждан государств Шенгенской зоны. С большинством стран вне зоны Шенгена не восстановлено регулярное авиасообщение.