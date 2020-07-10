ВОЗ: Серьезность COVID-19 остается прежней

Коронавирус до сих пор никак не изменился, поэтому серьезность заболевания остается прежней. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она опровергла предположения, что COVID-19 ослабел.

"Это не так. Вирус не поменялся", - добавила она. По ее данным, вирус и серьезность заболевания остались такими же.

При этом Вуйнович отметила, что существует генетическое разнообразие вируса, однако это не означает, что у него поменялись главные гены, которые меняют его поведение.

Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.