https://news.day.az/world/1252320.html ВОЗ: Серьезность COVID-19 остается прежней
ВОЗ: Серьезность COVID-19 остается прежней
Коронавирус до сих пор никак не изменился, поэтому серьезность заболевания остается прежней. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она опровергла предположения, что COVID-19 ослабел.
"Это не так. Вирус не поменялся", - добавила она. По ее данным, вирус и серьезность заболевания остались такими же.
При этом Вуйнович отметила, что существует генетическое разнообразие вируса, однако это не означает, что у него поменялись главные гены, которые меняют его поведение.
Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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