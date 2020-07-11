Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 556 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 556 921 человека, увеличившись за сутки на 16 714, а количество летальных исходов за последние 24 часа возросло на 284 - до 12 718.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его информации, число выздоровевших на континенте составило 273 тыс. Больше всего инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР - 250 687 и 3 860 соответственно. В Египте насчитывается 3 702 летальных исхода при 80 235 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 996 человек.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (31 323 и 709) и Гана (23 463 и 129).