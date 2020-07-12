Спасатели направлены в место землетрясения на севере Китая

Сейсмологи заметили подземные толчки магнитудой 5,1 на территории провинции Хэбэй на севере Китая. Власти отправили спасателей и пожарные проверить город, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Землетрясение началось около 06.38 по местному времени. Эпицентр толчков находился в районе Гуе города Таншань, а очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что повторные толчки были зарегистрированы спустя полчаса в 07.02 по местному времени и потом еще в 07.25 по местному времени.

В настоящее время в Гуе находятся спасатели и пожарные, они уже проверяют город. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.