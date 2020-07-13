https://news.day.az/world/1252903.html Ураган снес крыши в одном из городов Казахстана - ВИДЕО
Ураган снес крыши в одном из городов Казахстана - ВИДЕО
Ураганный ветер прошелся по центральной части Казахстана и оставил без света жителей Караганды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Население города - полмиллиона человек. Больницы перешли на аварийные источники питания. В нескольких микрорайонах свет уже восстановили, но обрывов так много, что часть города будет без электричества до понедельника.
Кроме того, ветер срывал крыши домов, валил деревья.
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