Ураган снес крыши в одном из городов Казахстана

Ураганный ветер прошелся по центральной части Казахстана и оставил без света жителей Караганды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Население города - полмиллиона человек. Больницы перешли на аварийные источники питания. В нескольких микрорайонах свет уже восстановили, но обрывов так много, что часть города будет без электричества до понедельника.

Кроме того, ветер срывал крыши домов, валил деревья.