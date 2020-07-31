https://news.day.az/world/1258026.html Более 10 млн человек на планете излечились от коронавируса
Более 10 млн человек на планете излечились от коронавируса
Число излечившихся после заражения коронавирусом пациентов по всему миру превысило 10 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, успешно победили инфекцию 10 000 738 пациентов на Земле. Заразились 17 109 335 человек, умер - 668 801.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре