«Северный поток-2» разрешили достраивать

Компания Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" сразу после истечения 3 августа срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, вне зависимости от того, поступят ли апелляции. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Датском энергетическом агентстве (ДЭА), передает Day.Az.

"Срок подачи апелляции составляет четыре недели с момента опубликования решения (6 июля). Любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции. Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа), но они могут задействовать суда, оборудованные системой динамического позиционирования, на которые распространяется разрешение с октября 2019 года. В случае апелляции, поданной в Апелляционный совет по энергетике, то она не имеет немедленного приостанавливающего действия, если только совет не примет иного решения", - пояснила представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен.

В то же время регулятор отметил, что перед началом работ компания Nord Stream должна представить новое расписание прокладки труб.

"Перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график. Условие в разрешении, касающемся этого, гласит: "Перед началом прокладки трубопроводов Nord Stream 2 AG должен представить обновленное расписание для проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов. График должен быть представлен ДЭА". ДЭА не должно утверждать график", - прокомментировал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

Он пока не смог подтвердить, получило ли ДЭА обновленное расписание от компании.

"Мы своевременно сообщим о своих дальнейших шагах", - сообщил Nord Stream в ответ на вопрос о новом графике.