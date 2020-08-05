Бейрут объявили районом бедствия

Столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту Бейрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна.

"Совет обороны принял решение о создании специальной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней", - говорится в документе, распространенном в среду пресс-службой главы государства. Выступая на заседании ВСО, премьер-министр Хасан Диаб сообщил о возможности введения чрезвычайного положения в столице на две недели.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 73 человека, 3,7 тыс. пострадали.