В Москве произошел сильный пожар в новостройке

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в строящейся многоэтажке. Жители расположенных неподалеку домов сняли на видео поднимающийся в небо черный столб дыма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пламя охватило около 20 квадратных метров в высотке на улице Красная Сосна. По неподтвержденным данным, вспыхнула оставленная рабочими теплоизоляция.

В результате происшествия никто не пострадал, пожар уже локализовали.