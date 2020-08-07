https://news.day.az/world/1260062.html В Москве произошел сильный пожар в новостройке
В Москве произошел сильный пожар в новостройке
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в строящейся многоэтажке. Жители расположенных неподалеку домов сняли на видео поднимающийся в небо черный столб дыма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пламя охватило около 20 квадратных метров в высотке на улице Красная Сосна. По неподтвержденным данным, вспыхнула оставленная рабочими теплоизоляция.
В результате происшествия никто не пострадал, пожар уже локализовали.
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