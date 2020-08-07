https://news.day.az/world/1260404.html США выделили $17 млн в помощь Ливану
США выделили $17 млн в помощь Ливану
Власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщили в пятницу, 7 августа, в посольстве США в Бейруте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"США уже выделили $17 млн срочной помощи для борьбы с последствиями ужасного взрыва. Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь включает в себя в том числе поставки медикаментов и продовольствия.
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