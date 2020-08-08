https://news.day.az/world/1260477.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 221 тысячу
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 221 тысячу
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 813.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 238 450, за прошедшие 24 часа 1 185 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 221 574.
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