Катар выделит $50 млн на помощь Ливану

Катар выделит на помощь Ливану сумму в $50 млн. С таким заявлением выступил в воскресенье катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обязуемся предоставить помощь Ливану в размере $50 млн. В течение нескольких дней мы также объявим о предоставлении дополнительной помощи по восстановлению [Бейрута]", - цитирует заявление эмира телеканал Al Jazeera.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, свыше 300 тысяч человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.