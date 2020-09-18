Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ранее представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, передает Day.Az.

"18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса", - сообщили в ФПА.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев уточнил, что Пашаев лишен статуса сроком на 1 год. "Неутешительное для Пашаева решение. На один год он лишен статуса по решению совета", - сказал Гаглоев.