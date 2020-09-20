В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки,

Как передает Day.Az, об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5 044 до 5 057.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 275 633 случая COVID-19, выздоровели 236 055 человек.