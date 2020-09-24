Трамп отстает от Байдена на 10%

Кандидат на президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байден на 10% опережает действующего президента США Дональда Трампа в целом по стране. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных университетом Маркетта и Квиннипэкским университетом, сообщает в четверг, 24 сентября, Интерфакс-Украина.

Так, согласно результатам опроса Маркетта, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов по стране (50% против 40%), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В то же время одобряют работу нынешнего президента 41% против 58% опрошенных.

Опрос Квиннипэкского университета показывает, что Байден лидирует с 52% по сравнению с 42% у Трампа.

Отмечается, что 94% избирателей уже приняли решение о том, за кого проголосуют. Тем временем 5% еще могут изменить свое мнение.

При этом около половины избирателей заявили, что планируют голосовать лично в день выборов. Только одна треть опрошенных проголосуют по почте или заочно.

Среди избирателей, которые заявили, что будут голосовать лично в день выборов, 57% поддерживают Трампа.

Квиннипэкский университет провел опрос с 17 по 21 сентября среди 1 302 возможных избирателей, его погрешность составляет 2,7 процентного пункта.

Опрос университета Маркетта проводился с 8 по 15 сентября среди 1 357 вероятных избирателей. Возможная статистическая погрешность составляет 3,6 процентного пункта.