Муфтий Управления мусульман Грузии подал в отставку

Муфтий Управления мусульман Грузии хаджи Ясин Алиев подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Хаджи Ясин Алиев связал отставку с проблемами со здоровьем.

Хаджи Ясин Алиев отметил, что в ближайшем будущем Верховный религиозный совет определит нового муфтия путем выборов. До этого его обязанности будет выполнять его советник хаджи Эйваз Марданов.