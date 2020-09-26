https://news.day.az/world/1274400.html Муфтий Управления мусульман Грузии подал в отставку
Муфтий Управления мусульман Грузии подал в отставку
Муфтий Управления мусульман Грузии хаджи Ясин Алиев подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Хаджи Ясин Алиев связал отставку с проблемами со здоровьем.
Хаджи Ясин Алиев отметил, что в ближайшем будущем Верховный религиозный совет определит нового муфтия путем выборов. До этого его обязанности будет выполнять его советник хаджи Эйваз Марданов.
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