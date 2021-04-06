https://news.day.az/world/1331568.html В России выявили 8328 новых случаев коронавируса
В России выявили 8328 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 8328 новых случаев коронавируса, общее число заражений в 85 регионах составило 4 597 868. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Больше всего заражений выявлено в Москве (1747), Санкт-Петербурге (702) и Московской области (533). Меньше всего - в Республике Алтай (2), Ненецком автономном округе и Тыве (по 1).
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