США приготовились отменить часть санкций против Ирана, однако отказались от снятия всех рестрикций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене по иранской ядерной сделке.

По словам чиновника, Вашингтон готов отменить санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД. "Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными", - сказал дипломат.

Он также назвал требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемым: "Если Иран будет держаться позиции, что все санкции с 2017 года должны быть сняты, то мы зайдем в тупик". По его словам, США дали понять иранцам на непрямых переговорах в Вене, какие санкции они готовы снять при условии возвращения Тегерана к ядерной сделке.

В феврале сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, введенных во время правления бывшего главы государства Дональда Трампа.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.