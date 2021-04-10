В Ирландии не прекращаются беспорядки, десятки полицейский пострадали

Полиция Северной Ирландии исключила причастность военизированных организаций, связанных с протестантами-лоялистами, к уличным беспорядкам, которые продолжились в Белфасте и других районах в ночь на субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за время протестов, не прекращающихся уже более недели, пострадали свыше 70 стражей порядка. Такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось многие годы.

Возраст вышедших на улицы - от 13 до 20 лет. Наблюдатели говорят, что один из факторов роста напряженности - растущее недовольство последствиями сделки по "брекситу" между ЕС и Великобританией.

"Это молодые люди, у которых нет надежды, мало возможностей, с плохими результатами образования. Им говорят, что проблемы с законом повлияют на их шансы в жизни. Но на их шансы в жизни уже во многом повлияли обстоятельства и системное неравенство, с чем мы имеем дело в результате конфликта, а теперь к этому добавились и сложные последствия "брексита", - отмечает член горсовета Белфаста Брайан Смит.