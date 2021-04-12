В Британии открываются магазины и террасы пабов

Очередной этап снятия коронавирусных ограничений в Великобритании начнется в понедельник в соответствии с составленным правительством графиком постепенного выхода из национального карантина. Ослабление ограничительных мер, в частности, позволит снова открыться магазинам, не торгующим предметами первой необходимости, парикмахерским, салонам красоты, а также спортзалам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возможность обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице, получат рестораны и пабы. Как отметили британские СМИ, на этом фоне места во многих питейных заведениях уже забронированы на всю предстоящую неделю. Ранее премьер-министр королевства Борис Джонсон заявил, что он, как и тысячи британцев по всей стране, истосковавшихся за три месяца карантина по работе предприятий общепита, зарезервировал себе столик в пабе на 12 апреля.

Возобновить работу смогут с понедельника зоопарки, парки развлечений, автокинотеатры и библиотеки. С 12 апреля жителям также будет позволено оставаться на ночь в гостях, однако они должны заранее определить узкий круг лиц, у которых они могли бы переночевать. Кроме того, разрешается организовывать похороны с участием не более 30 гостей. При этом людям рекомендуют продолжать работать из дома, если есть такая возможность, и свести к минимуму поездки по стране.

Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании почти три месяца назад из-за новой волны пандемии, началось 8 марта с открытия школ. Возвращение учеников за парты власти называли первым шагом на пути к нормальной жизни. С 29 марта британцам разрешили встречаться на улице группами (не более чем шести лицам или представителям не более чем двух домохозяйств). Тогда же возобновились групповые занятия спортом на открытом воздухе, открылись теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет. Также завершилось действие указа, который предписывал жителям Великобритании не выходить из дома без особой надобности.

График карантинных послаблений

Следующий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этой даты планируется полностью возобновить работу пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей, музеев. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Не исключено, что с этого числа Соединенное Королевство возобновит авиасообщение с другими странами. Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных, например по работе.

Четвертая фаза, которая начнется не ранее 21 июня, предусматривает снятие всех ограничений на контакты с другими людьми, а также проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить свою работу. Эти послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.

Программа вакцинации

Приступить к ослаблению карантина власти смогли благодаря стабильному снижению показателей инфицирования по стране. Как считают власти, это произошло из-за успешности введенного 4 января карантина, а также эффективности массовой кампании по вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года первую дозу вакцины получили уже более 32,1 млн человек (более 48% населения королевства), а обе дозы - 7,4 млн пациентов (11% всех жителей). Британское правительство приняло решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки тремя препаратами - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской компании Moderna.