https://news.day.az/world/1333545.html Генсек ООН рассказал, как в детстве его вдохновил полет Гагарина в космос
Генсек ООН рассказал, как в детстве его вдохновил полет Гагарина в космос
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о том, что в детстве на него повлиял полет Юрия Гагарина в космос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, облетевшим Землю, - написал он в понедельник в Twitter. - Когда я был ребенком, это знаковое событие пробудило во мне не только интерес к физике, но и устойчивую убежденность в том, что самые трудные препятствия можно преодолеть благодаря целеустремленности и творческому подходу".
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