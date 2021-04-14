В Турции ждут «Спутник V» через четыре месяца

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может начать поступать в Турцию в течение 4-5 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Изначально мы остановились на трех вакцинах: "Спутник V", Pfizer/BioNTech и Sinovac из Китая. Испытания третьей фазы последних двух вакцин были проведены в Турции. У "Спутника", как известно, были вопросы по токсикологии, но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев "Спутник V" может начать поступать в Турцию", - сказал Коджа журналистам в Анкаре.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676, в воскресенье - 50 678.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.