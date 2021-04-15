В Петербурге пьяный пассажир открыл стрельбу из-за перепалки с таксистом

В Санкт-Петербурге пьяный пассажир устроил стрельбу их травматического пистолета после ссоры с водителем такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию вызвал таксист, сообщивший о палящем в воздух хулигане на проспекте Пятилеток.

Прибывшие на место стражи правопорядка задержали нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности

Выяснилось, что мужчина открыл стрельбу, когда таксист не захотел его везти. Медицинская экспертиза показала, что петербуржец был пьян.