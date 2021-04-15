https://news.day.az/world/1334273.html В Петербурге пьяный пассажир открыл стрельбу из-за перепалки с таксистом - ВИДЕО
В Петербурге пьяный пассажир открыл стрельбу из-за перепалки с таксистом - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге пьяный пассажир устроил стрельбу их травматического пистолета после ссоры с водителем такси.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицию вызвал таксист, сообщивший о палящем в воздух хулигане на проспекте Пятилеток.
Прибывшие на место стражи правопорядка задержали нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности
Выяснилось, что мужчина открыл стрельбу, когда таксист не захотел его везти. Медицинская экспертиза показала, что петербуржец был пьян.
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