В Украине мужчинам разрешили уходить в декретный отпуск

Парламент Украины принял закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск.

Как передает Day.Az, такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Сейчас в Украине отец может воспользоваться декретным отпуском только в случае, если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

Принятый Радой закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.

Кроме того, работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Законом вводится также новый вид отпуска - одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.