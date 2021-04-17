https://news.day.az/world/1334801.html В США в перестрелке с полицией убиты два человека
В США в перестрелке с полицией убиты два человека
Сотрудник полиции был ранен в пятницу в перестрелке в Сан-Антонио (штат Техас), два человека убиты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель полицейского управления города на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы.
Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки. Один из находившихся в нем людей начал стрелять в полицейского, по каким причинам, не уточняется. Полицейский открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и один из пассажиров были убиты. Один пассажир был ранен. Он госпитализирован.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре