В США в перестрелке с полицией убиты два человека

Сотрудник полиции был ранен в пятницу в перестрелке в Сан-Антонио (штат Техас), два человека убиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель полицейского управления города на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы.

Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки. Один из находившихся в нем людей начал стрелять в полицейского, по каким причинам, не уточняется. Полицейский открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и один из пассажиров были убиты. Один пассажир был ранен. Он госпитализирован.