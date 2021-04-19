"Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это удар по двусторонним отношениям с Россией, это удар по собственной дипломатической службе. Сегодня должны покинуть Россию 20 чешских дипломатов и, к сожалению, так принято в дипломатической практике, членов их семей. Это не наш выбор, это ответные меры", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она также добавила, что официальной Праге, как и США теперь запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан: "А вот это уже очень серьезно для них".

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.

Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.