Мировые цены на нефть повысились

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июньского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,01% и составила $67,73 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае повысилась на 0,98% и составила $64,05.