Шойгу заявил о завершении учений российской армии на границе с Украиной

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Как сообщает Day.Az, об этом С.Шойгу заявил на совещании в Крыму об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - подчеркнул С.Шойгу.

Глава ведомства поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.