https://news.day.az/world/1336446.html В Ереване задержали 14 человек на акции протеста - ВИДЕО
В Ереване задержали 14 человек на акции протеста - ВИДЕО
Четырнадцать человек доставлены в четверг в полицейские отделения с акции протеста у здания генеральной прокуратуры в Ереване.
Как передает Day.Az, об этом сообщил российским СМИ пресс-секретарь полиции республики Эдгар Джаноян.
Участники акции оппозиции требовали освобождения задержанных жителей Сюникской области, где в среду прошли протесты против посещения региона премьером Николом Пашиняном. В ходе митинга у здания генпрокуратуры произошли стычки с полицией.
"Четырнадцать лиц подвергнуты приводу", - сказал Джаноян.
По данным местных СМИ, среди задержанных сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
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