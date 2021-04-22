В Ереване задержали 14 человек на акции протеста

Четырнадцать человек доставлены в четверг в полицейские отделения с акции протеста у здания генеральной прокуратуры в Ереване.

Как передает Day.Az, об этом сообщил российским СМИ пресс-секретарь полиции республики Эдгар Джаноян.

Участники акции оппозиции требовали освобождения задержанных жителей Сюникской области, где в среду прошли протесты против посещения региона премьером Николом Пашиняном. В ходе митинга у здания генпрокуратуры произошли стычки с полицией.

"Четырнадцать лиц подвергнуты приводу", - сказал Джаноян.

По данным местных СМИ, среди задержанных сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.