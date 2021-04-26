Турция расстроена заявлениями Байдена

Турция считает неправомерными заявления президента США Джо Байдена, признавшего "геноцид армян". Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию вел телеканал NTV.

"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания", - сказал он. По словам главы республики, "радикальные инициативы армянских и антитурецких кругов" привели к тому, что американский лидер признал "геноцид".

Эрдоган также напомнил, что предложение Турции "создать совместную комиссию из ученых-историков для изучения событий столетней давности все еще в силе, но ответа на эту инициативу нет". "Мы готовы открыть архивы. У нас есть документы о 1915 годе. Приходите, изучите. А вот США откроет документы о своей истории?" - указал он.