Израиль атаковал позиции «Хезболлах» в Сирии

Израиль атаковал в четверг позиции вооруженных формирований в сирийской провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии.

Сведений о погибших и раненых в рядах шиитских бойцов не поступало.