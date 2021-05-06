https://news.day.az/world/1340342.html Израиль атаковал позиции «Хезболлах» в Сирии
Израиль атаковал позиции «Хезболлах» в Сирии
Израиль атаковал в четверг позиции вооруженных формирований в сирийской провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, в атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии.
Сведений о погибших и раненых в рядах шиитских бойцов не поступало.
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