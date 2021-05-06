В Израиле смягчили крантинный режим

С 6 мая, в соответствии с решением министерской комиссии по борьбе с коронавирусом от 4 мая, ослаблен карантинный режим в Израиле. Новые правила будут действовать до 19 мая, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Эти правила таковы:

1. До 50 увеличено количество участников мероприятий в помещении, и до 500 - на открытом воздухе.

2. Разрешена работа тренажерных залов и спортивных комплексов, бассейнов и аттракционов, расположенных в помещении, в соответствии с "фиолетовым стандартом". То есть для посещения спортзалов больше не нужен "зеленый паспорт".

3. Отменены ограничения, в том числе по заполняемости, для учреждений, работающих в соответствии с "зеленым стандартом". При этом в документе подчеркивается, что для посещения таких мест необходим "зеленый паспорт".

4. Унифицированы ограничения заполняемости для всех заведений, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом": 1 посетитель на 7 кв. м площади помещения.

5. Разрешено проведение мероприятий (например, детских представлений) при условии рассадки (исключительно) на открытом воздухе, до 500 участников, "зеленый паспорт" необязателен.

С 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте.

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила 6 мая об отмене необходимости предварительного заказа посадочного талона на поезд, введенной в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса. С сегодняшнего дня посадка осуществляется на основании приобретенного билета.

В то же время, при нахождении в помещениях (за пределами своего дома) и в любых общественных местах по-прежнему требуется защитная маска на лице. На улице носить маску необязательно. Настоятельно рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Образовательные учреждения работают в полном объеме. В них также требуется соблюдение основных карантинных норм (маска, дистанция).

С 3 мая вступили в силу новые правила въезда в Израиль и выезда из страны. В частности, гражданам Израиля запрещено посещать семь государств: Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов. Под запрет не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и состязаний и официальные представители государственных структур. Одновременно вступило в силу положение о режиме самоизоляции для людей, возвращающихся из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Это положение распространяется как на тех, кто не сделал прививку, так и для прошедших вакцинацию. При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина. Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов - 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов - 10 дней.