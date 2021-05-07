В Бразилии полиция предотвратила нападение на школу

Полиция штата Рио-де-Жанейро накануне задержала несовершеннолетнего, планировавшего нападение на школу в популярном туристическом городке Кабу-Фриу в 170 км от столицы штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, о подготовке преступления стало известно из соцсетей благодаря работе подразделения Минюста, занимающегося кибер-разведкой. В одном из сообщений в сети злоумышленник признался, что собирался привести задуманное в исполнение в ближайшие дни, а нападение начал готовить во вторник 4 мая.

По информации правоохранителей, в доме у подростка обнаружены рисунки с изображением нацистской символики, а также ингредиенты для приготовления зажигательных смесей. После задержания он подтвердил сотрудникам полиции информацию о своих планах и был заключен под стражу по обвинению в подготовке террористического акта.

Утром 4 мая в Бразилии совершили нападение на детский сад в муниципалите Саудадис (штат Санта-Катарина на юге страны), в результате которого 18-летний злоумышленник убил трех малолетних детей и двоих сотрудников учебного заведения.