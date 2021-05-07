В ООН сообщили о приближении катастрофы

Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог".

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов", - сказал чиновник.

По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%.

Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше на 15 метров.

"В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", - предостерег глава ООН.

Для того, чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, заключил он.

В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.