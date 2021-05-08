Теракт в Афганистане: число погибших возросло до 30
Число погибших в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле возросло до 30, пострадали 52 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом телеканалу Tolo News сообщили в министерстве внутренних дел страны.
Ранее власти сообщали о нескольких взрывах у школы на западе Кабула, в результате которых 25 человек погибли и 52 пострадали.
По данным источников канала, у школы в субботу сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки.
Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки, заявил каналу один из учителей.
Представительство Евросоюза в Афганистане осудила нападение, назвав его "подлым террористическим актом".
"Нацеленность (взрывов - ред.) в первую очередь на учащихся женской школы говорит о том, что это нападение на будущее Афганистана. На молодых людей, полных решимости улучшить свою страну. Мысленно мы со всеми теми, кого затронули (взрывы - ред.)", - говорится в заявлении европейского представительства в Twitter.
Радикальное движение "Талибан", как передает канал, отрицает свою причастность к нападению, и осудило его. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".
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