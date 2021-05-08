Теракт в Афганистане: число погибших возросло до 30

Число погибших в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле возросло до 30, пострадали 52 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом телеканалу Tolo News сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Ранее власти сообщали о нескольких взрывах у школы на западе Кабула, в результате которых 25 человек погибли и 52 пострадали.

По данным источников канала, у школы в субботу сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки.

Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки, заявил каналу один из учителей.

Представительство Евросоюза в Афганистане осудила нападение, назвав его "подлым террористическим актом".

"Нацеленность (взрывов - ред.) в первую очередь на учащихся женской школы говорит о том, что это нападение на будущее Афганистана. На молодых людей, полных решимости улучшить свою страну. Мысленно мы со всеми теми, кого затронули (взрывы - ред.)", - говорится в заявлении европейского представительства в Twitter.

Радикальное движение "Талибан", как передает канал, отрицает свою причастность к нападению, и осудило его. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".