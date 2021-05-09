https://news.day.az/world/1341380.html В результате атаки талибов в Афганистане погибли 7 полицейских
В результате атаки талибов в Афганистане погибли 7 полицейских
По меньшей мере семь сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт в провинции Урузган на юге Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, еще семь полицейских получили ранения.
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