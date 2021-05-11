Появилась фотография стрелка из школы в Казани

Фотография одного их предполагаемых стрелков, устроивших захват людей и взрыв в школе №175 Казани, появилась в сети. Ее публикует Telegram-канал "Еду в Татарстан", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке показан молодой человек в брюках и с голым торсом, привязанный к металлическим решеткам в камере. На его теле заметны следы крови. Позади него стоят, предположительно, работники силовых структур и пострадавшие жители Казани.