В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого агентства Anadolu

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило в четверг, что его оператор и фотокорреспондент Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна получили ранения во время очередной атаки армии Израиля в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, что в ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки и боестолкновения.