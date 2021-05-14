Пашинян позвонил Путину

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля, телефонный разговор состоялся вечером 13 мая по инициативе армянской стороны.

В ходе телефонного разговора было продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Говоря о последнем инциденте на армяно-азербайджанской границе, Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в первую очередь касательно режима прекращения огня, подтвердил намерение российской стороны продолжать активные посреднические усилия, поддерживать тесные контакты с Ереваном и Баку для обеспечения стабильности в регионе. Выразив благодарность президенту России, Никол Пашинян заявил о своей приверженности конструктивному диалогу и сотрудничеству для мирного, политического и дипломатического урегулирования всех возникающих проблем.

В ходе беседы также были затронуты вопросы восстановления экономических, транспортных и логистических связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении Кремля.