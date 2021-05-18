Индия в ожидании удара стихии

В Индии Служба реагирования на стихийные бедствия, береговая охрана, флот, армия и авиация приведены в режим повышенной готовности. На западном побережье страны ожидают прихода циклона Тауктае, бушующего в Аравийском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на юге страны жертвами непогоды уже стали шесть человек. По прогнозам местных синоптиков, высота штормового прилива может достичь трёх метров. Говорит Мрутунджай Мохапатра, директор метеоагентства Индии:

- Ожидается, что, когда Тауктае достигнет берега, скорость ветра составит от 155 до 160 км/ч, порывами - до 180 км/ч. Вполне вероятно, что это вызовет сильнейшие ливни над прибрежными районами Саураштры и на юге.

Стихийное бедствие может значительно усугубить в Индии серьёзные проблемы, связанные с нынешним резким скачком заболеваемости ковидом. В ряде мест пришлось приостановить вакцинацию, и власти прилагают все усилия, чтобы не допустить отключение электроэнергии в сотнях больниц. Необходимость эвакуации сотен тысяч людей и размещение их в переполненных специализированных центрах также может привести к ещё большему распространению коронавируса.