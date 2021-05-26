Суэцкий канал согласился снизить на 40% сумму компенсации за ущерб от судна Ever Given

Администрация Суэцкого канала согласилась на 40% снизить сумму компенсации за ущерб, нанесенный застрявшим в марте контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил во вторник глава управления Усама Рабиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров с компанией, которая владеет панамским контейнеровозом Ever Given, мы согласились снизить сумму требуемой компенсации на 40% - с 916 млн до 550 млн долларов - и предоставили хорошие условия по выплатам, - приводит его слова информационный портал Al-Youm As-Sabia. - Это произошло после того, как была получена от компании расчетная финансовая стоимость судна и перевозимых на нем товаров". Рабиа отметил, что 200 млн долларов должны быть уплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся 350 млн - поступить позднее в виде банковских платежей через гарантийные письма. При этом, добавил глава администрации, компания-владелец пока не дала ответ на это предложение.