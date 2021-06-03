https://news.day.az/world/1348748.html В Грузии за последние сутки выявили 833 случая заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявили 833 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 833 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 19 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 346 983, число умерших - 4 853. Вылечились 330 721 человек.
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