В Грузии за последние сутки выявили 833 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 833 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 19 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 346 983, число умерших - 4 853. Вылечились 330 721 человек.