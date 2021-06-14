В Италии таможенники нашли яйцо динозавра в посылке

Яйцо динозавра нашли в одной из посылок сотрудники таможенной службы аэропорта города Бергамо в Италии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Окаменелая яичная скорлупа, прикрепленная к горной породе, приехала в Италию из Малайзии. Кто-то приобрел яйцо динозавра в интернет-магазине. При этом посылку сопроводили сомнительными документами - сертификат выдало несуществующее ведомство.

Таможенники передали необычную находку в Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые исследовали ее и выяснили, что это яйцо шунозавра. Эти крупные растительноядные динозавры жили на территории современного Китая.

Получатель посылки решил отказаться от нее. Так как яйцо динозавра сопровождалось странным сертификатом, его передали в распоряжение итальянских властей. Вскоре находка войдет в экспозицию одного из музеев.