Встреча Эрдогана и Байдена продлилась около часа

Первая личная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена продлилась около 45-50 минут.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стороны перешли к переговорам в составе делегаций.

Критически важные, как их называет турецкая пресса, переговоры начались с часовым опозданием, однако это было связано с графиком работы саммита НАТО, в котором участвовали оба лидера. На данный момент заявлений по итогам разговора президентов с турецкой стороны сделано не было.

В ходе встречи с Байденом Эрдоган планировал поднять вопрос о приобретении Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, за которые на страну наложены некоторые санкции и она исключена из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Президент Турции в очередной раз намеревался выразить раздражение продолжающейся поддержкой со стороны США курдских группировок, признанных в Турции террористическими, и сторонников проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, которые обвиняются в попытке госпереворота в 2016 году. Также ожидалось, что стороны смогут обсудить Сирию и Ливию - регионы, в которых Анкара стремится усилить свое влияние и реализовать собственные интересы, в том числе экономические.

Ранее перед непосредственным началом саммита лидеры успели провести короткую беседу на ногах в зале заседаний. Нынешних переговоров в Турции ждали с зимы. Это первая такая встреча лидеров в очном формате.