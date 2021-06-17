Китай провел успешный запуск корабля с тремя космонавтами

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, направляющийся к строящейся орбитальной станции КНР, вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

"Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", - говорится в сообщении программы полетов.

В состав экипажа корабля "Шэньчжоу-12" вошли член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого нынешний полет стал первым в карьере.