В США начали собирать донаты на строительство стены с Мексикой

Губернатор штата Техас в США Грег Эбботт инициировал кампанию по сбору донатов на строительство стены с Мексикой. Об этом говорится на сайте штата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хотя обеспечение безопасности на границах - обязанность федерального правительства, Техас не будет сидеть, сложа руки, пока кризис усугубляется. Штат разработал самый надежный и всеобъемлющий план, который когда-либо видела страна", - говорится в обращении Эбботта.

The Sun указывает, что теперь ему предстоит собрать 250 миллионов долларов "первоначального взноса": эти деньги пойдут на поиск проджект-менеджера и подрядчиков для строительства стены. Эбботт хочет, чтобы эту сумму частично покрыли донаты.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил, что поможет Техасу и пошлет туда полицейских, чтобы те участвовали в разрешении кризиса. По мнению Десантиса, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не справляется с этим.