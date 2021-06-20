В Иране возможны перебои электричества

Перебои электричества возможны на территории Ирана в ближайшие дни в связи с высокой температурой и ремонтными работами на АЭС "Бушер".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство ISNA. .

Госкомпанию "Таванир" отмечает, что ремонтные работы на атомной электростанции продлятся до пятницы. По информации некоторых иранских СМИ, перебои в работе на АЭС могут быть связаны с аварией.

Компания "Таванир" занимается обеспечением работы электросетей Ирана и функционирует при министерстве энергетики страны.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" ("Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.